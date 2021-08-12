علي الكعلي يُصرح بمكاسبه إثر إنهاء مهامه

قام وزير المالية السابق علي الكعلي اليوم الخميس 12 أوت 2021، بالتصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه، وفق ما أفادت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.





