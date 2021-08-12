الصغير الزكراوي: ما قام به قيس سعيد حركة شجاعة واليوم لم نعد نشعر بالاكتئاب

استضافت الاربعاء 11 أوت، قناة التاسعة الأستاذ في القانون العام الصغير الزكراوي الذي دافع عن الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورفض قراءة الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك للفصل 80 من الدستور.ووصف الصغير الزكراوي الاجراءات التي اتخذها قيس سعيد بالحركة الشجاعة التي جاءت استجابة للشعب التونسي لمواجهة الخطر الداهم حسب تقديره مشيدا بلجوءالرئيس للفصل 80 من الدستور.وأضاف الزكراوي بأنه على اثر التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد سادت حالة من الانفراج وحتي الاكتئاب رُفع "ولم نعد نشعر بالاكتئاب وهناك افاق مفتوحة حسب تصريحه.وبعد ظهور الزكراوي في قناة التاسعة تداولت عديد الصفحات تدوينة له نشرها منذ أشهر وصف فيها قيس سعيد برئيس الصدفة واعتبر انه جزء من المنظومة المهترئة التي يجب أن يعمل الكل على اسقاطها.