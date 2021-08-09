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وصول شحنة جديدة من الأكسجين قادمة من إيطاليا

Publié le Lundi 09 Août 2021 - 17:33قراءة: 0 د, 20 ث
تحول وزير الصحة علي مرابط صباح اليوم الإثنين 09 أوت 2021 إلى ميناء رادس لمعاينة وصول شحنة جديدة من مادة الأكسجين الطبي تقدّمت بها في إطار هبة مؤسسة Sandonato الإستشفائية التي تربطها علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الصحية التونسية وذلك لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد حضر موكب تسلم هذه الهبة إلى جانب وزير الصحة، سفير إيطاليا بتونس Lorenzo Fanara وممثل مؤسسة Sandonato الإيطالية.

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