الهاشمي الوزير: سيقع استدعاء الملقحين المشاركين في اليوم الاول لحملة التلقيح المكثف لتلقي الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع

من المرتقب تطعيم الأشخاص البالغين من العمر 40 عاما فما فوق بالجرعة الثانية بعد حصولهم أمس الأحد 8 أوت الجاري، على الجرعة الأولى في اليوم الاول لعميات التلقيح المكثف، بعد ثلاثة أسابيع، وفق رئيس الحملة الوطنية للتلقيح هاشمي الوزير



واعتبر هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تلقيح أكثر من 551 ألف شخص بالجرعة الأولى يعتبر خطوة هامة جدا للتوقي من فيروس كورونا، مفيدا أنه سيقع تقييم اليوم الاول لعميات التلقيح المكثف بهدف تثمين الإيجابيات والوقوف على النقائص



وتوقع الوزير تنظيم أيام مفتوحة إضافية للتلقيح باعتبار توفر ملايين اللقاحات ضد فيروس كورونا سواء الموجودة حاليا أو المبرمج قدومها، مرجحا توسيع دائرة التلقيح لتشمل فئات عمرية أقل من 40 عاما وذلك بعد دراسة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية



ولم يحدد موعدا مضبوطا لتنظيم اليوم الثاني لعميات التلقيح المكثف أو الشريحة العمرية الأقل من 40 عاما التي ستحصل على التلقيح، لكنه

أكد أن وزارة الصحة تسعى إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من التونسيين من مختلف الأعمار لاسيما وأنها شرعت في استدعاء الأشخاص ما

بين 30 و40 عاما للتلقيح



وبسؤاله عن موعد الجرعة الثانية للأشخاص الذين تحصلوا على التلقيح خلال اليوم الأول من عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 جويلية الماضي، قال الوزير إن من المرتقب أن يقع استدعاؤهم للحصول على الجرعة الثانية عبر الإرساليات القصيرة بعد فترة تتراوح بين 3 أسابيع و6 أسابيع من الجرعة الأولى



يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت أمس الأحد أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، في إطار اليوم الاول لعمليات التلقيح المكثف قد بلغ 551.008 مواطن، وذلك في كامل المراكز المخصصة بأرجاء البلاد والتي توزعت على 333 مركز تلقيح



