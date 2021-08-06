موقع ميدل ايست آي يكشف استهداف راشد الغنوشي عبر برنامج التجسس الاسرائيلي بيغاسوس

كشف الجمعة 6 أوت، موقع ميدل ايست آي أنه تم استهداف رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عبر برنامج التجسس الاسرائيلي بيغاسوس.
وأشار الموقع الي أن ارقام هواتف الغنوشي موجودة ضمن قائمة تضم 50 ألف رقم يرجّح انه تم استهدافهم عبر تطبيقة التجسس منذ سنة 2016.
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كما أفاد الموقع نقلا عن مصادره أن هاتف الغنوشي تم استهدافه في سنة 2019 من طرف شخص في السعودية.
وفي تصريح للموقع المذكور اعتبر الغنوشي أن هذا الأمر غير مقبول داعيا الأجهزة الأمنية في تونس الي التحقيق في الغرض.
وأشار الموقع الي أن ارقام هواتف الغنوشي موجودة ضمن قائمة تضم 50 ألف رقم يرجّح انه تم استهدافهم عبر تطبيقة التجسس منذ سنة 2016.
اقرأ أيضا: كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
كما أفاد الموقع نقلا عن مصادره أن هاتف الغنوشي تم استهدافه في سنة 2019 من طرف شخص في السعودية.
وفي تصريح للموقع المذكور اعتبر الغنوشي أن هذا الأمر غير مقبول داعيا الأجهزة الأمنية في تونس الي التحقيق في الغرض.
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