حمة الهمامي يسائل الرئاسة: ما هو دور القوى الاقليمية من الاجراءات الاستثنائية

قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث على أمواج إذاعة موزاييك انه يملك معلومة ان يوم السبت 24 جويلية ويوم الأحد 25 جويلية شهد قصر قرطاج زيارات مكوكية لشخصيات من السفارة الأميركية قبل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية.وقال حمة الهمامي " ما دور السفارة الفرنسية التي اعلمت كل السفارات بما حصل مضيفا " نعرف التدخلات الأجنبية والدور الإماراتي والمصري فيما يحدث كما نرفض تدخل فرنسا والولايات المتحدة".وتابع حمة الهمامي " الإماراتي ضاحي خلفان كان على علم بما جرى وبالتالي فان هنالك تورطا للامارات فيما يحصل".وأكد حمة الهمامي ان قيس سعيد تجاوز كل الدكتاتوريات بسيطرته على السلطة التنفيذية والنيابة العمومية متابعا " حتى دكتاتور الشيلي بينوشاه ماعملش الي عملو سعيد".وقال حمة الهمامي ان سعيد لا يختلف عن منظومة النهضة قائلا "نحن نرفض ضرب جزء من السلطة لجزء اخر وتجاوز الدستور".وأضاف حمة الهمامي " قيس سعيد صعد الى السلطة بفضل اصوات النهضة وائتلاف الكرامة متابعا " يبدو انه تنكر لهم".