سنتين سجن للفلكي محسن العيفة بتهمة التحيل

أفاد الخميس 5 أوت، القيادي في حركة تحيا تونس حامد المغربي أنه تم الحكم بسنتين سجن و بالنفاذ العاجل على الفلكي محسن العيفة وايداعه بالسجن.وكشف المغربي أن الفلكي محسن العيفة متهم بالتحيّل.وتعود القضية إلى شهر جوان 2021 بعد تقدّم فلاح من أحواز مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان بشكوى مفادها أنه تعرض إلى عملية "احتيال" من قبل العيفة ومواطن آخر (موقوف) وسلب مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 ألف دينار بعد أن وعداه باستخراج الكنوز.وتعهد قاضي التحقيق خلال تلك الفترة بالتحري وأحال الملف على أنظار المحكمة بعد انتهاء البحث.