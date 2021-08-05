جميلة الكسيكسي ويمينة الزغلامي ومنية ابراهيم ينسحبن من الدورة الاستثنائية للشورى

أعلنت القياديات بحركة النهضة جميلة الكسيكسي ويمينة الزغلامي ومنية ابراهيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، انسحابهن من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى.
وكان رئيس حركة "النّهضة" راشد الغنوشي، دعا الأربعاء، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح" .
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة النهضة عبر فيسبوك، تزامنا مع عقد مجلس شورى النهضة، جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساما سياسيا حادا.
وقال الغنوشي إن "علينا تحويل إجراءات 25 جويلية الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيموقراطي".
لكن الصفحة الرسمية للحركة حذفت التدوينة لاحقا.
وكان رئيس حركة "النّهضة" راشد الغنوشي، دعا الأربعاء، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح" .
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة النهضة عبر فيسبوك، تزامنا مع عقد مجلس شورى النهضة، جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساما سياسيا حادا.
وقال الغنوشي إن "علينا تحويل إجراءات 25 جويلية الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيموقراطي".
لكن الصفحة الرسمية للحركة حذفت التدوينة لاحقا.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 230346