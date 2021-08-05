   Om Kalthoum - طقطوقة جنة نعيم في هواك  

جميلة الكسيكسي ويمينة الزغلامي ومنية ابراهيم ينسحبن من الدورة الاستثنائية للشورى

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 08:08قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت القياديات بحركة النهضة جميلة الكسيكسي ويمينة الزغلامي ومنية ابراهيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، انسحابهن من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى.

وكان رئيس حركة "النّهضة" راشد الغنوشي، دعا الأربعاء، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح" .

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة النهضة عبر فيسبوك، تزامنا مع عقد مجلس شورى النهضة، جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساما سياسيا حادا.

وقال الغنوشي إن "علينا تحويل إجراءات 25 جويلية الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيموقراطي".

لكن الصفحة الرسمية للحركة حذفت التدوينة لاحقا.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230346



En continu

Toutes les news

الخميس 05 أوت 2021 | 26 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:13 12:32 05:28 03:49
27°
33°% 69:الرطــوبة
تونــس25°
3.6 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2634°-2541°-2739°-2841°-28
  • Avoirs en devises
    19041,2

  • (4 aout)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,29336 DT        1$ =2,77385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 aout)   1889,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة