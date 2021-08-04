   Marcel Khaleife - أمي  

رئيس الجمهورية من مقر وزارة التجارة: لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين.

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 16:36قراءة: 0 د, 24 ث
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وأكد رئيس الدولة، في لقاءه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار، مشددا على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين.
ودعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتداخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.




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