وزير الصحة يجتمع عن بعد بولاة الجمهورية لإحكام التنسيق لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح

عقد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي مساء اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021 إجتماعا بولاة الجمهورية عبر تقنية التخاطب عن بعد، وقد خصص لتدارس السبل الكفيلة بمساهمة السلط الجهوية في دعم الجهود وإحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19 المزمع تنظيمه يوم 08 أوت الجاري بمختلف جهات البلاد.
وزير الصحة يجتمع عن بعد بولاة الجمهورية لإحكام التنسيق لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح
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