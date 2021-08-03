   Moh Ahmed - أه من العينين  

وزير الصحة يجتمع عن بعد بولاة الجمهورية لإحكام التنسيق لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 23:32قراءة: 0 د, 15 ث
عقد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي مساء اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021 إجتماعا بولاة الجمهورية عبر تقنية التخاطب عن بعد، وقد خصص لتدارس السبل الكفيلة بمساهمة السلط الجهوية في دعم الجهود وإحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19 المزمع تنظيمه يوم 08 أوت الجاري بمختلف جهات البلاد.

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