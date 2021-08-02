رئيس الفرع الجهوي للمحامين تونس ينفي محاصرة مقر العمادة

باب نات - أكد محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين تونس أن المحامي مهدي زقروبة وهيئة الدفاع عنه معتصمين حاليا أمام مكتب عميد المحامين للتعبير عن رفضهم إحالة الأستاذ زقروبة على القضاء العسكري فيما يعرف بقضية "اقتحام المطار".



ونفى الهادفي لاذاعة شمس أف أم ما يتم ترويجه حول محاصرة مقر العمادة من الأمن مشيرا إلى وجود أمنيين خارج مقر المحكمة الابتدائية في انتظار إلقاء القبض على الأستاذ زقروبة.



