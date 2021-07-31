في قضية رفعتها عليه هيئة المحامين ... ينتحل صفة "محامي" و أستاذ محاضر بجامعة المنار ويسلب المواطنين عشرات الملايين

باب نات -

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من الاطاحة باخطر متحيل كان ينتحل صفة محامي ويتحيل على المواطنين ويسلبهم اموالهم التى فاقت 300 الف دينار ،وبتفتيش منزله تم حجز كميات هامة من الوثائق و الاختام .وكشفت الابحاث معه تحيله على العديد من المؤسسات الخاصة و كذلك الحكومية كما اتضح انه قدم العديد من المطالب لهيئة النفاذ الى المعلومة لطلب الاطلاع على ارشيف رئاسة الحكومة وانه تحيل على عشرات المواطنين كما اعترف بتدخله المباشر بأحد الاذاعات الخاصة منتقدا التدخل الامني ضد أحد الوقفات الاحتجاجية بالعاصمة.وكان منطلق القضية أثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين ضد هذا المتحيل حيث اكدت انه يرتدي زي المحاماة ويترافع أمام القضاء بدون حصوله على شهادة المحاماة، وبنصب كمين له ألقى عليه القبض واعترف بتحيله على اكثر من 70 مواطنا وانه كان يوهمهم انه محامي وانه يعرف قاضية ستساعده في الحكم لصالح موكليه ثم تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 3 و10 الاف دينار .كما اتضح انه من بين ضحاياه رجال اعمال، وانه فتح عدة مكاتب استشارية للتحيل بكل من باب بنات، المرسى ،ميتيال فيل وانه يساعده في ذلك محامي.وتم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ولا تزال الابحاث والتحريات الأمنية جارية معه ..