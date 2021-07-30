ايقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد

كشفت مساء الجمعة 30 جويلية، المحامية ايناس الحراث انه تم ايقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ايقاف ماهر زيد في منطقة سيدي حسين.وأوضحت ان ايقافه يأتي على خلفية قضية وقعت تسويتها نهائيا منذ 2017 الا انه لم يقع كف التفتيش عنه.وقالت ان محامية ماهر زيد في الطريق لمد السلطات بما سيمكنها من كف التفتيش في اشارة الي انه سيتم الافراج عن ماهر زيد.