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مسيرة وزير الداخلية الجديد رضا غرسلاوي

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 20:22قراءة: 0 د, 23 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن “رضا غرسلاوي” تم إنتدابه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996 ، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة وقد تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من الخطط إلى غاية توليه خطة مدير إدارة وقد شارك في العديد من التربصات داخل وخارج أرض الوطن في صلب إختصاصه “الإستعلام ومكافحة الإرهاب ” و “الدعم اللوجستيكي”

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