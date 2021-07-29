المشيشي ينفي ما أورده موقع Middle East Eye حول تعرضه للضرب في قصر قرطاج وتقديم استقالته تحت تهديد السلاح

نفى الخميس 29 جويلية، رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ان يكون قد تعرض لاعتداء بالعنف يوم 25 جويلية مثلما ذكر ذلك موقع ميدل ايست اي البريطاني .وقال المشيشي في تصريح حصري لـ”الشارع المغاربي” قطعا لا .. للاسف لا حدود للاشاعات ويبدو انها لن تتوقف… ربي يحفظ تونس وأنا متأكد من انه مع المرحلة الجديدة البلاد ستنفتح على مستقبل افضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الاخيرة”.واضاف” انفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف “.وعما اذا كان ممنوعا من التصريحات اوضح المشيشي” لست ممنوعا من اي شيء …انا اليوم مواطن لا يهتم سواء بامر عائلته ولن اقبل ان اكون عنصر تعطيل او عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن اكون اداة لمن لم يفهم الدرس”.وحول ما تم تداوله بخصوص تقديم استقالته تحت تهديد بالسلاح رد المشيشي” ابدا.. كتبت البيان وانا مرتاح البال وكنت وقتها في منزلي وخاصة والاهم كتبته عن قناعة تامة” .وكان موقع ميدل ايست أي البريطاني قد نشر يوم امس تقريرا حول التطورات التي تعيش على وقعها البلاد اكد فيه تعرض رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لاعتداء جسدي في قصر قرطاج يوم الاحد الماضي 25 جويلية 2021 تاريخ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية .