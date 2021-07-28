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هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي... توجيه 110 وثيقة وصور استنطاق وتتبع الى 120 برلمان بدول العالم

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 12:22قراءة: 0 د, 46 ث
كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 خلال ندوة صحفية نظمتها بأحد نزل العاصمة لاحياء ذكرى اغتيال الشهيدين ان الهيىة وجهت 110 وثيقة وصور استنطاق وتتبع الى 120 برلمان بمختلف دول العالم ،موضحين انهم لن يتراجعوا عن كشف الحقيقة مؤكدين ان قرار ترأس رئيس الجمهورية لجهاز النياية العمومية سليم ولا غبار عليه ،داعين اياه للنظر في الشكاية التى رفعتها هيىة الدفاع مؤخرا عن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان

كمل دعت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي رئيس الجمهورية قيس سعيد لإثارة التتبعات في قضية الشهيدين بإعتباره رئيس النيابة العمومية وعلى اعتبار تعطيل القضايا منذ 8 سنوات.


وكشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين رفعها لقضية ضد وزيرة العدل السابقة حسناء بن سلميان من أجل التستر وتعطيل الملحقات والشكايات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي لم بتم إيصالها الى مجلس القضاء العدلي.





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