   Om Kalthoum - ذكريات  

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة شفوية من الملك محمّد السادس

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 17:35قراءة: 0 د, 27 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 بقصر قرطاج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتّعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، الذي يؤدّي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية .

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تم خلال هذا اللقاء التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر.

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