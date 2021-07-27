   Om Kalthoum - ذكريات  

سعيّد يتلقى رسالة شفوية من عبد المجيد تبّون

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 17:13قراءة: 0 د, 46 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي يؤدّي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وكان هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويّا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر، ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التآزر والتضامن والتكامل.



يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث الإثنين، مع نظيره التونسي قيس سعيد، آخر مستجدات الأوضاع في تونس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، غداة إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.



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