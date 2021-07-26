   Om Kalthoum - ذكريات  

موسي: الشعب احتفل لأنه تخلص من الغنوشي والإخوان..

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 20:31قراءة: 0 د, 44 ث
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الإثنين، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل ألفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة. وقالت:" نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار". وتابعت:" نتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي".


كما اعتبرت موسي، أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، وفق تعبيرها.


وقالت:" لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة".

وتابعت:" لو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين"

وأضافت: "لا يمكن أن نكون إلا في صف الشعب التونسي، في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".


المصدر موزاييك



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229821

Hassen  (South Africa)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 19h 42m |           
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