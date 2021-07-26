   Aziza Jalel - مستنياك  

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: سعيد لم يخرج عن النظام الجمهوري ولا عن الدستور طالما إحتكم لفصل من فصوله

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 10:54قراءة: 0 د, 47 ث
قال كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي، اليوم الإثنين ، في تصريح لاذاعة شمس آف آم ان رئيس الجمهورية لم يخرج عن النظام الجمهوري ولا على الدستور طالما إعتمد على أحد فصوله، وفق تعبيره.

وأقر أن رئيس الجمهورية منتخب وإعتمد على تفسيره وتحليله للنص الدستوري واتخذ قرارات لا ترضي جزء من السلطة التنفيذية لكن ذلك لا يتحول لانقلاب لأن الأنقلاب له ظروفه وشروطه.


وأفاد ان "رئيس الجمهورية قد يكون بالغ في تجميع السلطات لكن ذلك ليس مبررا لتجييش الشارع من أجل التمرد، مبينا ان سياسية التجييش التي تعتمدها النهضة ليست قرارا جيدا لمصلحة البلاد".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229777

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 10h 16m |           
ضمان حقوق الانسان تتماشى مع تجميع العديد من السلطات
و النهضة تهيج



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