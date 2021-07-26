   Aziza Jalel - مستنياك  

بفون: قرارات رئيس الدولة غير متطابقة مع الدستور

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 10:48قراءة: 0 د, 25 ث
أقر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لاذاعة شمس آف آم، اليوم الإثنين، ان قرارات رئيس الجمهورية غير متطابقة مع أحكام الدستور ومن شانها إرباك المسار العام، وفق تعبيره.

وقال إنهم يتابعون الأحداث بصدمة، مؤكدا انه لا يمكن التوجه نحو إنتخابات مبكرة سابقة لاوانها في ظل الفراغ الدستوري وان الدستور هو المرجع الوحيد والحكم لانتخابات سابقة لاوانها، حسب قوله.


ودعا بفون للإحتكام للفقرة الأخيرة من الفصل ال80 وهو زوال الأسباب بزوال أسبابها، مشددا التأكيد ان دستور 2014 هو الحكم الوحيد حاليا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229775

RESA67  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 09h 53m |           
Malheureusement vous êtes tous responsables de la situation d’aujourd’hui. Une constitution sur mesure laissant champ libre aux voleurs, au dépens du peuple. Les hommes politiques ont pensé à leurs petites personnes avant de penser au peuple. En voilà le résultat.



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