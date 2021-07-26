بفون: قرارات رئيس الدولة غير متطابقة مع الدستور

أقر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لاذاعة شمس آف آم، اليوم الإثنين، ان قرارات رئيس الجمهورية غير متطابقة مع أحكام الدستور ومن شانها إرباك المسار العام، وفق تعبيره.وقال إنهم يتابعون الأحداث بصدمة، مؤكدا انه لا يمكن التوجه نحو إنتخابات مبكرة سابقة لاوانها في ظل الفراغ الدستوري وان الدستور هو المرجع الوحيد والحكم لانتخابات سابقة لاوانها، حسب قوله.ودعا بفون للإحتكام للفقرة الأخيرة من الفصل ال80 وهو زوال الأسباب بزوال أسبابها، مشددا التأكيد ان دستور 2014 هو الحكم الوحيد حاليا.