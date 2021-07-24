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الجرندي يجدّد لنظيره الجزائري شكر وتقدير تونس لتضامن الجزائر مع بلادنا وللدعم الذي قدمته خلال هذا الظرف الإستثنائي.

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 23:32قراءة: 0 د, 35 ث
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي, يوم السبت 24 جويلية 2021 اتصالا هاتفيا مع رمطان لعمامرة، وزير الشّؤون الخارجيّة والجالية الوطنية بالخارج.

ووفق بلاغ للخارجية, جدد الجرندي شكر وتقدير تونس للجزائر قيادة وشعبا لتضامنها مع بلادنا وللدعم الذي قدمته خلال هذا الظرف الإستثنائي الذي تمرّ به تونس بسبب جائحةكوفيد 19.


من جهته، أشاد رمطان لعمامرة بمتانة علاقات الأخوة وعراقتها التي تجمع بين تونس والجزائر وما تكتسيه من طابع استراتيجي في مختلف المجالات.

ومثلت هذه المحادثة وفق نغس البلاغ فرصة، عبر خلالها وزيرا البلدين عن حرصهما على مزيد العمل من أجل رفع التحديات ومجابهة التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. كما تم التشاور والتنسيق حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ولاسيما تلك الماثلة أمام الاتحاد الافريقي.

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