سعيّد وولي عهد أبو ظبي يتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى

جرت، عصر اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أعرب رئيس الدولة، بالمناسبة، عن جزيل الشكر وفائق التقدير لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الوقوف إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 بما يرسخ روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.ومن جانبه، جدد ولي عهد أبوظبي لتأكيد على استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس والتضامن معها.كما جرت، ظهر اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وكانت هذه المكالمة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مناسبة أعرب من خلالها رئيس الدولة عن جزيل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية على الدعم التضامني التلقائي لتونس في هذا الظرف الصحي الدقيق.ومن جانبه، أكد ملك المملكة الأردنية الهاشمية على وقوف بلاده إلى جانب تونس حتى تتجاوز هذه الجائحة في أقرب الأوقات.