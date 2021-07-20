قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤو الإجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.
المشيشي يقرر إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة
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الثلاثاء 20 جويلية 2021 | 10 ذو الحجة 1442
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