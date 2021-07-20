   Om Kalthoum - ذكريات  

المشيشي يقرر إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 18:13قراءة: 0 د, 6 ث
قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤو الإجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229509

Ifrit  ()  |Mardi 20 Juillet 2021 à 17h 47m |           
On attendais que mr. mechichi lui meme prsente sa démission et laisse la place à un vrai leader ou quelqu`un plus compétent et capable de mieux gérer la situation. mais non il présente un mouton de sacrifice ( joyeux aid ) en la personne du ministre de santé débordé par les evenements. vive la démocratie.

Cartaginois2011  ()  |Mardi 20 Juillet 2021 à 17h 43m |           
من هو صاحب فكرة اليوم المفتوح للتلاقيح يا ترى،والتي ادّت الى اكتضاض لسنا في حاجة اليه في هذا الظرف؟هل قررت لجنة التلاقيح ذلك؟



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