سعيّد يتبادل التهاني بحلول عيد الإضحى المبارك مع العاهل السعودي والرئيس الموريتاني

جرت صباح اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتوجّه رئيس الدولة بجزيل الشكر وخالص التقدير لخادم الحرمين الشريفين، على مبادرته النبيلة بالوقوف إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، مشيرا الى أن الشعب التونسي لن ينسى وقوف السعودية إلى جانبه في هذا الظرف الصحي الصعب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.كما كانت المكالمة مناسبة، أكّد خلالها رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين، متانة علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين، والعزم الراسخ على مزيد تدعيمها في كافة المجالات.كما جرت، ظهر اليوم الإثنين 19 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، الإعراب عن شكره العميق لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على مساندة بلاده لتونس في هذا الظرف الصحي الصعب، معتبرا أن هذه المبادرة النبيلة تعكس لا فقط متانة روابط الأخوة بين البلدين، ولكن أيضا قيم التضامن والإيثار والتآزر التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.كما جرت، صباح اليوم الإثنين 19 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.كما كانت هذه المكالمة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية مناسبة جديدة للتأكيد على العلاقات الأخوية المتميّزة بين البلدين، والإرادة المشتركة الثابتة لمزيد دعمها وتطويرها.