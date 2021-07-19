بوقيرة يتوقع وفاة 80 ألف تونسي بكورونا بحلول الخريف

الحكومة تكذب

المشيشي يعمل لصالح لوبيات وهو المسؤول الأول عن الكارثة الوبائية في تونس

توقع الدكتور زكرياء بوقيرة أن يتواصل المنحى التصاعدي لحالات الوفاة بفيروس كورونا، مبينا أنه وحسب دراسة تم القيام بها في واشنطن مؤخرا، فإن عدد الوفيات سيرتفع إلى 80 ألف حالة وفاة بحلول فصل الخريف في تونس.وأوضح بوقيرة في تصريح لاذاعة شمس اليوم الإثنين 19 جويلية 2021، أنه يتوقع تسجيل 26 وفاة وذلك حسب الأرقام الرسمية و80 ألف حالة حسب الأرقام الحقيقية.وأشار إلى أن عديد الوفيات بكورونا في تونس لا يتم الإبلاغ عنهم.وشدد زكرياء بوقيرة على ضرورة إقرار حجر صحي شامل بشهرين وتكثيف التقصي وعزل المرضى وغلق الحدود وفرض حجر إجباري ب3 أسابيع على كل الوافدين على تونس وتكثيف التلقيح.ووصف بوقيرة الوضع الوبائي في الجمهورية بالخطير، معتبرا أن تونس تعيش كارثة إنسانية لا سيما بعد نفد الأكسيجين على عدة مستشفيات في البلاد.واتهم زكرياء بوقيرة الحكومة بالكذب، منتقدا تظاهرها بالتفاجؤ بالأرقم المسجلة هذه الفترة، في الوقت الذي بالإمكان تنبؤ وتوقع الوضع الوبائي.وقال إن الحكومة قتلت 17 ألف تونسي، مشددا على أن فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة هم أسوأ مثال على مجابهة جائحة كورونا وفشلوا في إدارة الأزمة.وحمّل بوقيرة المسؤولية الكبرى في تفشي فيروس كورونا وتدهور الوضع الوبائي في البلاد إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي ومن ثم لرئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيسا لمجلس الأمن القومي ومن واجبه حماية الشعب.وقال إن هشام المشيشي يكذب بقوله إن الحجر الصحي الشامل يضر بالإقتصاد، وتابع أنه يعمل لصالح لوبيات.وشدد بوقيرة خلال حضوره في برنامج وين انت وين أحنا على ضرورة إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة شهرين.