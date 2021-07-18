صورة اليوم من البطولة المغربية: فوزي البنزرتي يفقد أعصابه ويكاد يضرب أحد لاعبيه على أرضية الملعب

تداولت الأحد 18 جويلية صفحات فايسبوك مغربية صورة ومقطع فيديو من المباراة التي جمعت فريقي الوداد الرياضي باتحاد طنجة في اطار الجولة 28 من البطولة المغربية والتي انتهت بفوز اتحاد طنجة ب4 أهداف مقابل هدفين.
وأظهرت الصورة المتداولة مدرب الوداد فوزي البنزرتي وهو يوبخ لاعب الفريق ايت علال بطريقة مثيرة للجدل حيث دفعه ومسكه من حنجرته وكاد يضربه في مشهد أثار عديد التفاعلات بين من اعتبر الواقعة عادية بالنظر للعصبية المعهودة للمدرب فوزي النزرتي، ومن استنكر ردة فعل المدرب باعتبارها عدوانية وغير مقبولة.
رابط الفيديو
وأظهرت الصورة المتداولة مدرب الوداد فوزي البنزرتي وهو يوبخ لاعب الفريق ايت علال بطريقة مثيرة للجدل حيث دفعه ومسكه من حنجرته وكاد يضربه في مشهد أثار عديد التفاعلات بين من اعتبر الواقعة عادية بالنظر للعصبية المعهودة للمدرب فوزي النزرتي، ومن استنكر ردة فعل المدرب باعتبارها عدوانية وغير مقبولة.
رابط الفيديو
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