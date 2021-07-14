وصول طائرات موريتانية ومصرية محمّلة بمعدّات ومستلزمات صحية







حلّت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان موريتانيتان محمّلتان بمعدّات ومستلزمات صحية وفريق طبي وشبه طبي في إطار مساهمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في دعم جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19.كما تسلمت تونس، اليوم الاربعاء بمطار تونس قرطاج الدولي، دفعة جديدة من المساعدات المصرية الطبية لتونس لمواجهة جائحة كورونا على متن 3 طائرات عسكرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين طبي وأدوية، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".وكانت جرت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وأعرب رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، عن خالص عبارات الشكر والتقدير للرئيس الموريتاني على مبادرته بالإذن بتوجيه معدات طبية إلى تونس لمساندة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19.ومن جانبه، أكّد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على أن هذا المدد الذي تقدّمة موريتانيا لتونس هو تعبير عن عمق العلاقات الأخوية المتميّزة بين الشعبين وأن الدعم المتبادل بين البلدين لا يُقاس بقيمته بل برمزيته وبما يعكسه من عمق أواصر التعاضد والتآزر والتآخي.