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يمينة الزغلامي ترفع شكاية بالممثل لطفي بندقة بعد نعتها بالزرزومية

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 22:38 قراءة: 0 د, 27 ث
اعلنت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك .

وكان الممثل لطفي بندقة وجه انتقادات لحركة النهضة بسبب ملف التعويضات قائلا "بان الحركة سبب الخراب الذي وصلت إليه البلاد في جميع القطاعات بعد عشر سنوات".
ووصف لطفي بندقة النائبة يمينة الزغلامي بالزرزومية.


وكتبت يمينة الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نظرا للكذب والمغالطات التي اوردها هذا الشخص
ونظرا لنعتي بالفاظ تدخل تحت طائلة العنف اللفظي
قمت بمعاينة هذا الفيديو عن طريق عدل تنفيذ
وسأتقدم بشكاية في الغرض".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229150

Sly  (Tunisia)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 21h 47m |           
ملا امسخ
تفوووووووووه



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