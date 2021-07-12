يمينة الزغلامي ترفع شكاية بالممثل لطفي بندقة بعد نعتها بالزرزومية

اعلنت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك .وكان الممثل لطفي بندقة وجه انتقادات لحركة النهضة بسبب ملف التعويضات قائلا "بان الحركة سبب الخراب الذي وصلت إليه البلاد في جميع القطاعات بعد عشر سنوات".ووصف لطفي بندقة النائبة يمينة الزغلامي بالزرزومية.وكتبت يمينة الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نظرا للكذب والمغالطات التي اوردها هذا الشخصونظرا لنعتي بالفاظ تدخل تحت طائلة العنف اللفظيقمت بمعاينة هذا الفيديو عن طريق عدل تنفيذوسأتقدم بشكاية في الغرض".