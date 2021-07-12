بن عروس: تركيز المستشفى الميداني القطري

تحول وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي عشية يوم الاثنين 12 جويلية 2021 إلى ولاية بن عروس حيث عاين عمليّة تركيز المستشفى الميداني الذي تقدمت به دولة قطر كهبة في إطار معاضدتها لجهود الدولة التونسيّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.وتجدر الاشارة الى انّ هذا المستشفى الذي تم تركيزه في الموقع العائد بالنظر لمستشفى الياسمينات ببن عروس يحتوي على 200 سرير أكسجين بالإضافة إلى عديد المرافق الصحية الاخرى الضروريّة في التكفّل بمرضى الكوفيد والاحاطة بهم.كما إلتقى وزير الصحة بالمناسبة بعدد من الخبراء القطريين الموفدين لتركيز وتشغيل هذا المستشفى في ظرف زمنيّ قياسيّ، كما أكّد على عمق أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين الشقيقين مثنيا في ذات السياق على جهود دولة قطر في دعم تونس خلال هذا الظرف الصحي الدقيق.كما اجتمع وزير الصحة على هامش الزيارة بممثّلي الادارة الجهوية للصحة ببن عروس وبالفريق الطبّي المشرف على المستشفى الذي تمّ تركيزه وبعدد من اطارات الوزارة حيث تطرّق الحاضرون الى الامكانيات والمعدات الطبية اللازمة لاطلاق هذا المرفق الاستشفائيّ.هذا وتقدّم فوزي المهدي خلال موكب تركيز المستشفى بفائق عبارات العرفان والتشجيع للإطارات الصحية العاملة بمختلف الصفوف على ما يقدّمونه من تضحيات جسام في الاحاطة والتكفل بمصابي كوفيد-19.