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العياري: الهاروني شخص أحمق ويستحق الطرد من النهضة بسبب تصريحاته حول التعويضات وعليه الاعتذار

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 17:17 قراءة: 0 د, 27 ث
وصف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري اليوم الاثنين 12 جويلية 2021 في مداخلة عبر امواج اذاعة اي اف رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بانه شخص أحمق بسبب تصريحاته بخصوص التعويضات.
وقال العياري ان الفيديو الذي ظهر فيه الهاروني يطالب بالتعويضات يمثل فضيحة وكارثة اتصالية يستحق عليها الطرد من كل الحركات السياسية في الجمهورية.
وتابع العياري " غير معقولة وغير مقبولة ما عندها حتى معنى ولا ساس وراس وأطالبه بالاعتذار عليها حالا".
وطالب العياري عبد الكريم الهاروني بالاعتذار للشعب التونسي في خضم محنته.




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