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الأمير محمد بن سلمان يعبر عن استعداد بلاده لتمكين تونس من كل ما تحتاجه لمواجهة جائحة كوفيد ـ19

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 20:43 قراءة: 0 د, 44 ث
جرت، مساء يوم الجمعة 9 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ومثّلت هذه المحادثة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.


وأعرب الأمير محمد بن سلمان، بالمناسبة، عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات.

ومن جانبه، أعرب رئيس الدولة عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، وحمّل ولي العهد السعودي نقل تحياته الأخوية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بدوام نعمة النماء والاستقرار.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229011

Amor2  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 23h 39m |           
قوم بني ساسان....!!!! كانوا يستثمرون اللغة للتسول... من ذلك وجدت كلمة ساسي .. يعني يساسي...
يا ربي إنشا الله يخليكم تساسو....

Sarramba  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 21h 37m |           
Dit moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es?

Sarramba  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 21h 28m |           
من عاشر فحام نال من سواده



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