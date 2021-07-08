سفير اليابان لدى تونس يعبر عن استعداد بلاده لدعم تونس في مجالات جديدة على غرار مجال الصناعة الثقافية ورقمنة الصور..

التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التونسية سيد فرجاني سفير اليابان شينزوكي شينيزو ومثل اللقاء فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول تداعيات جائحة الكورونا على الاقتصاديات العالمية وأهمية وضع خارطة جديدة لامتصاص مخلفات الجائحة واثرها الاجتماعي..من جهته أكد سيد الفرجاني على اهمية وعراقة العلاقات التي تربط تونس واليابان ودعا الى استحثاث نسق التعاون بين البلدين من خلال خلق فرص استثمارية جديدة.ونوه سفير اليابان بروابط الصداقة بين البلدين مؤكدا على وجود مجالات جديدة للاستثمار في تونس على غرار مجال الصناعة الثقافية ورقمنة الصور..كما ستعقد لقاءات قطاعية في إطار التحضير لمؤتمر الاقتصادي الإفريقي "تيكاد 8" الذي سيعقد في تونس أوت 2022 من ذلك لقاء سينتظم في أفريل القادم ويهم بحث فرص والقدرات التونسية للفوز بالاستثمار الياباني في قطاعي الصحة وصناعة الأدوية معلنا عن اعتزام بلاده بعث مركزين للتكوين في مجال الصحة بتونس قريبا .