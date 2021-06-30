هيئة الدفاع عن الشهيدين تتّهم مجلس القضاء العدلي بالسّعي الي اخراج " " بشير العكرمي "كالشعرة من العجين"

عقدت الاربعاء 30 جوان، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ندوة صحفية حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل في علاقة بوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس السابق بشير العكرمي.
وحذّرت الهيئة من سعي مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي الي التستر على جرائم بشير العكرمي وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها حسب ما صرّح به أعضاء هيئة الدفاع.
وتحدث أعضاء هيئة الدفاع (عبد الناصر العويني، أنور الباصي، رضا الرداوي، ايمان قزارة) عن آلاف الملفات المتعلقة بالارهاب والتسفير التي تعمّد بشير العكرمي عدم اتخاذ أي قرار في شأنها حسب تأكيدهم.
واتهمت هيئة الدفاع البشير العكرمي بارتكاب جرائم موصوفة تمثلت استنادا لتقرير التفقدية في حجب آلاف الملفات الارهابية والتستر على الارهاب ما تسبب في أن الاف الارهابيين يرتعون في تونس.
وقال المحامي عبد الناصر العويني ان في مجلس القضاء العدلي هناك مساع لاخراج بشير العكرمي "كالشعرة من العجين" رغم الجرائم التي ارتكبها مضيفا بأنهم "يحبو يخرجوه نظيف".
وأعلن عبد الناصر العويني على ضوء ذلك أن هيئة الدفاع قررت اتخاذ مجموعة من الخطوات أولها نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول البشير العكرمي الذي تم حجبه والمصنّف سري مطلق
كما أعلن أن هيئة الدفاع ستقوم بترجمة التقرير وستراسل الهيئات الدولية التي تعنى بالعدالة وتموّل تونس لاصلاح منظومة العدالة وقال "سنقول لهم هذي هي العدالة في تونس تتستر على جرائم تمس الأمن الدولي".
وأضاف بأن هيئة الدفاع ستدعو الي تكوين ائتلاف مدني للدفاع عن حق التوانسة في قضاء مستقل ونزيه لا يتستر على الارهاب ولا يكون سيفا مسلطا على الفقراء حسب تصريحه.
تجدر الاشارة الي أنه من المنتظر أن يعلن يوم 1 جويلية مجلس التأديب التابع لمجلس القضاء العدلي عن قراراته بخصوص ملف بشير العكرمي.
وحذّرت الهيئة من سعي مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي الي التستر على جرائم بشير العكرمي وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها حسب ما صرّح به أعضاء هيئة الدفاع.
وتحدث أعضاء هيئة الدفاع (عبد الناصر العويني، أنور الباصي، رضا الرداوي، ايمان قزارة) عن آلاف الملفات المتعلقة بالارهاب والتسفير التي تعمّد بشير العكرمي عدم اتخاذ أي قرار في شأنها حسب تأكيدهم.
واتهمت هيئة الدفاع البشير العكرمي بارتكاب جرائم موصوفة تمثلت استنادا لتقرير التفقدية في حجب آلاف الملفات الارهابية والتستر على الارهاب ما تسبب في أن الاف الارهابيين يرتعون في تونس.
وقال المحامي عبد الناصر العويني ان في مجلس القضاء العدلي هناك مساع لاخراج بشير العكرمي "كالشعرة من العجين" رغم الجرائم التي ارتكبها مضيفا بأنهم "يحبو يخرجوه نظيف".
وأعلن عبد الناصر العويني على ضوء ذلك أن هيئة الدفاع قررت اتخاذ مجموعة من الخطوات أولها نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول البشير العكرمي الذي تم حجبه والمصنّف سري مطلق
كما أعلن أن هيئة الدفاع ستقوم بترجمة التقرير وستراسل الهيئات الدولية التي تعنى بالعدالة وتموّل تونس لاصلاح منظومة العدالة وقال "سنقول لهم هذي هي العدالة في تونس تتستر على جرائم تمس الأمن الدولي".
وأضاف بأن هيئة الدفاع ستدعو الي تكوين ائتلاف مدني للدفاع عن حق التوانسة في قضاء مستقل ونزيه لا يتستر على الارهاب ولا يكون سيفا مسلطا على الفقراء حسب تصريحه.
تجدر الاشارة الي أنه من المنتظر أن يعلن يوم 1 جويلية مجلس التأديب التابع لمجلس القضاء العدلي عن قراراته بخصوص ملف بشير العكرمي.
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