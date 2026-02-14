Babnet   Latest update 11:21 Tunis

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة المهدية غدا الاحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 10:55
      
اعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز إقليم المهدية انقطاع التيّار الكهربائي  بعدد من الاماكن بالمدينة وذلك يوم غد الأحد 15 فيفري 2026 من السّاعة الثامنة ونصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا، بسبب أشغال الصّيانة.
 واضافت الشركة في بلاغ لها السبت انه يقع إرجاع التيّار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال.
ويخص انقطاع الكهرباء الأماكن التّالية بمدينة المهدية:

*جزء من شارع النيرات
*الانهج المجاورة لجامع الرحمة 
'BEAUX DE MAHDIA'* 

*إقامة بوسنينة- إقامة الحبيب- إقامة براهم - إقامة روما-إقامة باريس-إقامة علاية -إقامة 'MAYA’ -إقامة 'AZUR' -إقامة الشوك –إقامة المغربية -إقامة ديار المهدية -إقامة الضحى -إقامة ساسي
*نهج الامام مسلم 
*نهج هارون الرشيد
*نهج بلال ابن رباح 
*من مفترق مقهى الحبيب الى مقهى 'THE ROYS' ومطعم ‘LA BAMBA' 
 *شارع الكرنيش (من مفترق مقهى الحبيب الى مقهى الاكسجين)
بجانب مقهى 4.47     
*شارع الطاهر صفر (من مقهى سيدي بوسعيد الى مفترق إقامة صالح واجة).
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
