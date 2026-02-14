Babnet   Latest update 11:21 Tunis

أصالة تتألق في حفل استثنائي ضمن موسم الرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69904d78b18b14.81012960_efhqkogjlnmpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 11:21
      
أحيت النجمة السورية أصالة مساء الجمعة حفلاً فنياً مميزاً ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، في أمسية شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً واسعاً.

وقدمت أصالة باقة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، في عرض اتسم بالتنوع والغنى الفني، وتخللته لحظات إنسانية مؤثرة ومفاجآت لاقت صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.


ومن أبرز محطات الحفل، أداؤها لأغنية "أكتر" باللغة التركية في دويتو مع المغنية التركية إبرو غوندش، حيث انتشر مقطع من الفقرة بشكل واسع بين المتابعين الذين أشادوا بالتناغم بين الفنانتين.
وشهدت الأمسية لحظة عائلية مؤثرة، إذ التقت أصالة بأحد أفراد عائلتها الذي لم تره منذ 20 عاماً، مرحبة بخالها محمود الذي حضر الحفل. وأوضحت أن مدينة الرياض كانت سبب هذا اللقاء بعد طول انقطاع، مشيرة إلى أنها خصصت له أغنية "يا خالي" ضمن برنامج السهرة.

كما بدّلت الفنانة إطلالتها خلال الحفل، فبعد ظهورها بفستان أبيض، ارتدت فستاناً أحمر، ووجهت رسالة تهنئة إلى جمهورها بمناسبة عيد الحب الموافق لـ 14 فيفري.

ومن اللحظات اللافتة أيضاً، حضور الطفلة شام الحمصية التي كانت قد تلقت دعوة لحضور الحفل، حيث تفاعلت مع الجمهور وقدمت رسالة شكر، قبل أن تشارك أصالة أداء أغنية "ارفع راسك فوق إنت سوري حر" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقبيل الحفل، عقدت أصالة مؤتمراً صحفياً أكدت خلاله أنها لا ترى نفسها في منافسة مع أي فنانة، بل تتنافس مع نفسها فقط، معتبرة أن جميع نجمات الوطن العربي يتمتعن بالإبداع. كما علّقت على سؤال بشأن طبيعة المشهد الفني الحالي، مؤكدة أن “الهرم الفني” بالنسبة لها لا يزال قائماً وليس مسطحاً.
