أصالة تتألق في حفل استثنائي ضمن موسم الرياض

أحيت النجمة السوريةمساء الجمعة حفلاً فنياً مميزاً ضمن فعالياتفي نسخته السادسة، في أمسية شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً واسعاً.وقدمت أصالة باقة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، في عرض اتسم بالتنوع والغنى الفني، وتخللته لحظات إنسانية مؤثرة ومفاجآت لاقت صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.ومن أبرز محطات الحفل، أداؤها لأغنيةباللغة التركية في دويتو مع المغنية التركية، حيث انتشر مقطع من الفقرة بشكل واسع بين المتابعين الذين أشادوا بالتناغم بين الفنانتين.وشهدت الأمسية لحظة عائلية مؤثرة، إذ التقت أصالة بأحد أفراد عائلتها الذي لم تره منذ، مرحبة بخالها محمود الذي حضر الحفل. وأوضحت أن مدينة الرياض كانت سبب هذا اللقاء بعد طول انقطاع، مشيرة إلى أنها خصصت له أغنيةضمن برنامج السهرة.كما بدّلت الفنانة إطلالتها خلال الحفل، فبعد ظهورها بفستان أبيض، ارتدت فستاناً أحمر، ووجهت رسالة تهنئة إلى جمهورها بمناسبةالموافق لـومن اللحظات اللافتة أيضاً، حضور الطفلةالتي كانت قد تلقت دعوة لحضور الحفل، حيث تفاعلت مع الجمهور وقدمت رسالة شكر، قبل أن تشارك أصالة أداء أغنيةوسط تفاعل كبير من الحضور.وقبيل الحفل، عقدت أصالة مؤتمراً صحفياً أكدت خلاله أنها لا ترى نفسها في منافسة مع أي فنانة، بل تتنافس مع نفسها فقط، معتبرة أن جميع نجمات الوطن العربي يتمتعن بالإبداع. كما علّقت على سؤال بشأن طبيعة المشهد الفني الحالي، مؤكدة أن “الهرم الفني” بالنسبة لها لا يزال قائماً وليس مسطحاً.