بطولة افريقيا للووشو كونغ فو للشباب - تونس تنهي مشاركتها ب22 ميدالية منها 8 ذهبيات

أنهت العناصر التونسية مشاركتها في البطولة الافريقية السابعة للشباب للوشو كونغ فو التي اختتمت امس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة بحصيلة 22 ميدالية (8 ذهبية و12 فضية و2 برونزية).وتحصلت تونس على المركز الثاني في جدول توزيع الميداليات بعد مصر البلد المنظم.وعادت الميداليات الذهبية لكل من أحمد براء بلقاسم (3) وزينب المناعي وحمزة الهمامي ولؤي البكوش وياسين حمدي ونضال العجمي.اما الميداليات الفضية، فقد تحصل عليها سجود الشواشي (3) ورافد المبروك (2) وفاطمة اللواتي ونضال العجمي وحمزة الهمامي وزينب المناعي وقصي البكوش وشيماء بينوس ومحمد ياسين العيدوني.وفي المقابل، أحرز نضال العجمي على ميدالية برونزية شانه في ذلك شان قصي البكوش.