رفيق بوشناق يستغيث : ناس تموت والحمقي يدافعون على رئيس ياخذ في 30 مليون وما يعمل في شي، برا هز طيارتك وجيب تلاقيح

أطلق الاربعاء 30 جوان، الاعلامي رفيق بوشناق نداء استغاثة مطالبا الأطراف الحاكمة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بجلب التلاقيح وانقاذ التونسيين.
وخاطب بوشناق رئيس الجمهورية قائلا " رانا نستغيث وخايفين وعايشين في رعب، كان تحكي على سيستام قتلنا راك انت اليوم مساهم بصمتك في تقتيلنا وفي الرعب الي عايشينو".
وأضاف موجها كلامه للطبقة السياسية وأساسا رئيس الجمهورية " رانا خايفين على عايلاتنا راو حرام الي تعملو فيه راو حرام الي تعمل فيه، حرام المهزلة الي تستقبل في رضا ومباركة وحركة الشعب والتيار، رانا نحبو تلاقيح هز طيارتك وبرا دور واطلب تلاقيح".
وتابع بوشناق باكيا "الكورونا ضربت اولادنا وتلقى عباد تدافع عالرئيس م، مجموعة الحمقى علاش تدافعوا رئيس قاعد في القصر ما يعمل في شي على شنوة تدافعوا؟؟".
وأردف بالقول "أحنا دزينا بش يوصل خاطرو نظيف لكن تبا لهذه النظافة الي تخليه قاعد في القصر ما يعمل في شي، سحقا لكم جميعا موتو الكل الي في السلطة اذهبوا الي الجحيم".
وواصل مستنكرا صمت وجمود رئيس الجمهورية "برا جيب تلاقيح، ماذا تفعل، تاخذ في 30 مليون على شنوة، على انا دستور، شكون بش تحكم شعب ميت".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، جدد تمسّكه "بالشرعية، التي يجب أن تحقق إرادة الشعب، لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة"، وذلك خلال لقاء جمعه بعد ظهر أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، بالقيادية بالتيار الشعبي، ورئيسة مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن، مباركة عواينية.
وقال رئيس الجمهورية في مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ، إن "الفكر السياسي قابل للتطور بتطور الزمن، وإن الدساتير قابلة للتعديل، ذلك أن نظام الحكم في تونس أصبح منذ سنة 1976 أقرب إلى النظام البرلماني بعد تعديل دستور 59".
وتابع سعيد قائلا: "انتقلنا من الحزب الواحد إلى تعددية حزبية في الظاهر، تتحفز للسلطة، لكنها تنكل بالشعب التونسي في أكله ونقله وصحته، خاصة في ظل الوضع الصحي الكارثي".
واعتبر أن "بعض السياسيين يتلونون ويتقلبون كما يريدون"، حسب تقديره، مشيرا إلى أنه "بين نواب الشعب من تعلقت بهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنه أحكام قضائية، لكنهم ينكرون ذلك..".
ولاحظ سعيد أن البعض "يصنف الشتم والثلب في وسائل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن حرية التعبير، ويتبجحون بها، في حين أنهم يفتقدون هذه الحرية"، والتي قال إن "وجودها رهين وجود حرية التفكير"، متابعا "إنهم يوظفون الأجهزة القمعية لضرب كل فكر حر".
وأكد رئيس الجمهورية أن "هؤلاء لم يفهموا بعد أننا دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ"، وأنهم "مهما فعلوا وناوروا ورتبوا وتحايلوا، لن يقدروا على الشعب التونسي الذي اختار الحرية والكرامة الوطنية".
وخاطب بوشناق رئيس الجمهورية قائلا " رانا نستغيث وخايفين وعايشين في رعب، كان تحكي على سيستام قتلنا راك انت اليوم مساهم بصمتك في تقتيلنا وفي الرعب الي عايشينو".
وأضاف موجها كلامه للطبقة السياسية وأساسا رئيس الجمهورية " رانا خايفين على عايلاتنا راو حرام الي تعملو فيه راو حرام الي تعمل فيه، حرام المهزلة الي تستقبل في رضا ومباركة وحركة الشعب والتيار، رانا نحبو تلاقيح هز طيارتك وبرا دور واطلب تلاقيح".
وتابع بوشناق باكيا "الكورونا ضربت اولادنا وتلقى عباد تدافع عالرئيس م، مجموعة الحمقى علاش تدافعوا رئيس قاعد في القصر ما يعمل في شي على شنوة تدافعوا؟؟".
وأردف بالقول "أحنا دزينا بش يوصل خاطرو نظيف لكن تبا لهذه النظافة الي تخليه قاعد في القصر ما يعمل في شي، سحقا لكم جميعا موتو الكل الي في السلطة اذهبوا الي الجحيم".
وواصل مستنكرا صمت وجمود رئيس الجمهورية "برا جيب تلاقيح، ماذا تفعل، تاخذ في 30 مليون على شنوة، على انا دستور، شكون بش تحكم شعب ميت".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، جدد تمسّكه "بالشرعية، التي يجب أن تحقق إرادة الشعب، لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة"، وذلك خلال لقاء جمعه بعد ظهر أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، بالقيادية بالتيار الشعبي، ورئيسة مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن، مباركة عواينية.
وقال رئيس الجمهورية في مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ، إن "الفكر السياسي قابل للتطور بتطور الزمن، وإن الدساتير قابلة للتعديل، ذلك أن نظام الحكم في تونس أصبح منذ سنة 1976 أقرب إلى النظام البرلماني بعد تعديل دستور 59".
وتابع سعيد قائلا: "انتقلنا من الحزب الواحد إلى تعددية حزبية في الظاهر، تتحفز للسلطة، لكنها تنكل بالشعب التونسي في أكله ونقله وصحته، خاصة في ظل الوضع الصحي الكارثي".
واعتبر أن "بعض السياسيين يتلونون ويتقلبون كما يريدون"، حسب تقديره، مشيرا إلى أنه "بين نواب الشعب من تعلقت بهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنه أحكام قضائية، لكنهم ينكرون ذلك..".
ولاحظ سعيد أن البعض "يصنف الشتم والثلب في وسائل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن حرية التعبير، ويتبجحون بها، في حين أنهم يفتقدون هذه الحرية"، والتي قال إن "وجودها رهين وجود حرية التفكير"، متابعا "إنهم يوظفون الأجهزة القمعية لضرب كل فكر حر".
وأكد رئيس الجمهورية أن "هؤلاء لم يفهموا بعد أننا دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ"، وأنهم "مهما فعلوا وناوروا ورتبوا وتحايلوا، لن يقدروا على الشعب التونسي الذي اختار الحرية والكرامة الوطنية".
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 228452