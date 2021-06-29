قيس سعيد يجدد مهاجمة خصومه ويشبّههم بسلالات الكوفيد: سلالتهم من نفس السلالة، يتلوّنون بكل لون ويتقلّبون كما يريدون ويشتهون‎‎

استقبل الثلاثاء 29 جوان، رئيس الجمهورية قيس سعيد القيادية بالتيار الشعبي ورئيسة مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن مباركة البراهمي.واستغل رئيس الجمهورية استقبال مباركة البراهمي لتمرير رسائل سياسية لخصومه ومخالفيه بخصوص الدستور والنظام السياسي.وتحدث في سياق اخر عن الوضع الصحي وظهور سلالات جديدة واستغل أيضا الحديث عن السلالات الجديدة لمهاجمة أطراف لم يسمها وقال "سلالتهم من نفس السلالة، يتلونون بكل لون ويتقلبون كما يريدون ويشتهون" مشيرا الي انهم يريدون إثارة المشاكل حول العمل الكبير الذي قام به لجلب أجهزة تنفس".وتابع قائلا " مهما فعلوا وناوروا ورتبوا لن يقدروا على الشعب التونسي الذي اختار طريق الحرية والكرامة".