   Om Kalthoum - حيرتي قلبي معاك  

قيس سعيد يجدد مهاجمة خصومه ويشبّههم بسلالات الكوفيد: سلالتهم من نفس السلالة، يتلوّنون بكل لون ويتقلّبون كما يريدون ويشتهون‎‎

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 21:00 قراءة: 0 د, 33 ث
استقبل الثلاثاء 29 جوان، رئيس الجمهورية قيس سعيد القيادية بالتيار الشعبي ورئيسة مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن مباركة البراهمي.





واستغل رئيس الجمهورية استقبال مباركة البراهمي لتمرير رسائل سياسية لخصومه ومخالفيه بخصوص الدستور والنظام السياسي.

وتحدث في سياق اخر عن الوضع الصحي وظهور سلالات جديدة واستغل أيضا الحديث عن السلالات الجديدة لمهاجمة أطراف لم يسمها وقال "سلالتهم من نفس السلالة، يتلونون بكل لون ويتقلبون كما يريدون ويشتهون" مشيرا الي انهم يريدون إثارة المشاكل حول العمل الكبير الذي قام به لجلب أجهزة تنفس".

وتابع قائلا " مهما فعلوا وناوروا ورتبوا لن يقدروا على الشعب التونسي الذي اختار طريق الحرية والكرامة".





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 228443

Nouri  ()  |Mardi 29 Juin 2021 à 20h 47m |           
رئيس غير مسؤول !!!
كلامه مليئ بالكره والحقد والشتم !!!
وهذا منذ سنتين تقريبا، لا يصلح ولا يتصلح !!!
اللهم استر تونس وشعبها من هذا المريض !

RESA67  (France)  |Mardi 29 Juin 2021 à 20h 44m |           
Jilani Yahyaoui,
Et votre parti ne pense qu’une chose: s’accrocher au pouvoir le plus longtemps possible pour échapper à la justice.

Ateff  ()  |Mardi 29 Juin 2021 à 20h 14m |           
دوحي يا مباركة



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 29 جوان 2021|18 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:12
26°
 38° % 65 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2634°-2532°-2335°-2436°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Angleterre - Allemagne
  20h00: Suède - Ukraine
  • Avoirs en devises
    21375,3

  • (29 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,32369 DT        1$ =2,82758 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juin)   274,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة