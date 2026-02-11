Babnet   Latest update 16:28 Tunis

حركة تونس إلى الأمام تتقدم بجملة من المقترحات والتوصيات في ختام اجتماع مجلسها المركزي

 اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أنه بالرغم من تحقيق العديد من الانجازات، فإن الاقتصار في مواطن كثيرة على قرارات نظرية،  جعلها معلقة دون تحويلها إلى منجز في إطار برامج واضحة.
وشددت الحركة، في البيان الختامي لاجتماع مجلسها المركزي في دورته السابعة (الذي انعقد أيام 6 و7 و8 فيفري 2026 بالحمامات)
.على أن السياسة  الناجعة تبنى على ضبط الأهداف وتحديد البرامج الضامنة لتحقيقها والآليات لتحويلها إلى منجزات مع إخضاعها إلى التقييمات الدورية.

وتقدم المجلس بجملة من المقترحات تعلقت بعدد من الإصلاحات التي باتت ملحة، وفق تقدير المشاركين، وشملت هذه المقترحات التي تمت صياغتها في شكل أوراق عمل بمجالات أنظمة الضمان الاجتماعي والفلاحة ةالمؤسسات والمنشاَت العمومية وإصلاح المنظومة التربوية كما تمخض عن المجلس الأخير ورقة عمل عنوانها: أي دور وأية آفاق لشباب الحركة في ظل الأوضاع الحالية.
 
واعتبر أعضاء المجلس المركزي، بمناسبة تزامن انعقاد المجلس مع الذكرى 13 لاغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، أن دماءه وبقية الشهداء، شكلت اللبنة الأولى لمواجهة الارتداد على ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، ومقاومة التّعامل الغنائمي مع السلطة ما وفر الأرضية المحفزة للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.
