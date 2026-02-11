تعيين الدبلوماسي التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي بباماكو

تم تعيين الدبلوماسي التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي، الذي يتخذ من العاصمة المالية باماكو مقرا له، وذلك في إطار دعم مسار التعاون والتكامل بين البلدان الإفريقية والعربية.وأعرب بن يوسف، في كلمة نشرها على الموقع الرسمي للمعهد، عن عميق اعتزازه بتوليه إدارة هذه المؤسسة الحكومية الدولية المرموقة، مؤكدا أن تعيينه يندرج ضمن رؤية القادة الأفارقة والعرب الرامية إلى تعزيز الاندماج والتضامن وتحقيق التنمية المستدامة بين الجانبين.واستنادا إلى خبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، شدد المدير العام الجديد على عزمه الإسهام في تعزيز الحوار وترسيخ الفهم المتبادل، فضلا عن دعم قيم التبادل الفكري والتربوي بين الشعوب الإفريقية والعربية.وأوضح أن جهود المعهد وأنشطته ستركز خلال المرحلة المقبلة على الرفع من إشعاع المؤسسة وتعزيز حضورها، إلى جانب تجسيد رسالتها وأهدافها الرامية إلى تعميق الفهم المشترك بما يفضي إلى مزيد من التقارب الإفريقي العربي، مع إبراز دور الثقافة والفنون كجسر للحوار وأداة للاندماج بين المنطقتين.وفي السياق ذاته، أكد بن يوسف أن البرامج القادمة ستجسد قناعة راسخة بأن تقارب الفكر والتعليم والمعرفة يمثل ضمانة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب.وأشار إلى أن هذه المهمة ستنجز بالتنسيق الوثيق مع مختلف الدول الإفريقية والعربية، وبالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الثقافية العاملة على تعزيز التقارب بين شعوب المنطقتين، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.ويذكر أن المعهد الثقافي الإفريقي العربي أُنشئ سنة 2002 بمبادرة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ويهدف أساسا إلى دعم التعاون وتكثيف التبادل الثقافي بين إفريقيا والعالم العربي.