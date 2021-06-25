8 سنوات سجنا في حق المهرب "وشواشة "

باب نات - مثل أمس في حالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة المهرب المعروف بكنية" وشواشة " وذلك لمحاكمته في قضايا تبيض اموال وتهرب ضريبي ،وقد قررت المحكمة بعد استنطاقه والاستمتاع لمرافعات محاموه بالحكم عليه لمدة 8 سنوات سجنا وخطايا مالية.



