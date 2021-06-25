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8 سنوات سجنا في حق المهرب "وشواشة "

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 09:20 قراءة: 0 د, 15 ث
باب نات - مثل أمس في حالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة المهرب المعروف بكنية" وشواشة " وذلك لمحاكمته في قضايا تبيض اموال وتهرب ضريبي ،وقد قررت المحكمة بعد استنطاقه والاستمتاع لمرافعات محاموه بالحكم عليه لمدة 8 سنوات سجنا وخطايا مالية.

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