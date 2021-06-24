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عبير موسي تستنكر ماجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية في علاقة بلقاء الغنوشي

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 20:26 قراءة: 0 د, 36 ث
استنكرت عبير موسي ماجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية ظهر الخميس من ربط بين استقباال الرئيس قيس سعيد لراشد الغنوشي والاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني

وجاء في النقطة 4 من بلاغ حزب الدستور الحر التالي:

" يستنكر ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية من ربط بين حادثة استقبال رئيس الدولة لرئيس البرلمان الذي تتلمذ على يد القرضاوي مفتي تفجير النفس وذبح الجنود ونعتهم بالطواغيت وبين الاحتفال بعيد الجيش الوطني الذي قدم عشرات الشهداء نتيجة العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس انطلاقا من فترة حكم الترويكا."




وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أوردت في بلاغ مقتضب، أن الرئيس قيس سعيّد، "التقى صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني، برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228154

Karimyousef  (France)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 20h 27m |           
من همش الجيش التونسي و فقره و سجن خيرة عناصره .اليس النظام السابق.الجيش التونسي جيش وطني انظم الى الثورة منذ البداية و رفض توجيه سلاحه نحو الشعب.

Bazdig  (Tunisia)  |Jeudi 24 Juin 2021 à 20h 05m |           
مهبولة وزغرتولها في وذنها.



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