عبير موسي تستنكر ماجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية في علاقة بلقاء الغنوشي

" يستنكر ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية من ربط بين حادثة استقبال رئيس الدولة لرئيس البرلمان الذي تتلمذ على يد القرضاوي مفتي تفجير النفس وذبح الجنود ونعتهم بالطواغيت وبين الاحتفال بعيد الجيش الوطني الذي قدم عشرات الشهداء نتيجة العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس انطلاقا من فترة حكم الترويكا."

استنكرت عبير موسي ماجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية ظهر الخميس من ربط بين استقباال الرئيس قيس سعيد لراشد الغنوشي والاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطنيوكانت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أوردت في بلاغ مقتضب، أن الرئيس قيس سعيّد، "التقى صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني، برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي".