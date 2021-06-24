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رئيس الجمهورية يشرف على موكب ترقية عدد من ضباط الجيش الوطني

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 12:13 قراءة: 0 د, 22 ث
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لانبعاث الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس 24 جوان 2021 بقصر قرطاج، على موكب تولى من خلاله ترقية:

• أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي إلى رتبة فريق،
• أمير اللواء محمّد الحجّام إلى رتبة فريق،

• أمير اللواء محمّد الغول إلى رتبة فريق،
• أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني إلى رتبة فريق طبيب.

وانتظم هذا الموكب بحضور وزير الدفاع الوطني إبراهيم برتاجي.

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