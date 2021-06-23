حمة الهمامي: ما جابهاش الطبّوبي... باش يجيبها زيتون؟؟

علّق الأربعاء 23 جوان، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي على مساعي القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.وقال حمة الهمامي في حوار على إذاعة اكسبرس اف أم " ” نورالدين الطبوبي 8 أشهر وهو يجري.. ما وصل لشيء.. باش يحلها لطفي زيتون؟؟".ووصف حمة الهمامي منظومة الحكم الحالية بالفاشلة، داعيا إلى رحيلها.وفي تعليقه على تصريحات قيس سعيّد التي عبر فيها عن رغبته في العودة إلى دستور 1959، قال حمة الهمامي " قيس سعيّد يريد للرجوع إلى دستور 59، ومسح ثورة، والديمقراطية والحرية، التي لم يتعب من أجلها".يذكر أن لطفي زيتون يقود مساعي لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار من أجل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.