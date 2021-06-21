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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الوطني

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 16:45 قراءة: 0 د, 27 ث
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله اليوم الاثنين 21 جوان 2021 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني إبراهيم برتاجي، على سير عمل مختلف مصالح الوزارة وخاصة دورها في دعم وزارة الصحّة لمجابهة جائحة كوفيد-19 وآخرها تركيز مستشفى عسكري ميداني بولاية القيروان والذي شرع، اليوم، في استقبال المرضى.

كما شكّل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, فرصة قدّم من خلالها وزير الدفاع الوطني عرضا لرئيس الجمهورية حول مدى تقدّم جهود الوزارة في مجال التصنيع العسكري، فضلا عن الاستعدادات لتدشين جناح جديد للإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس، والتحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى 65 لإنبعاث الجيش الوطني.

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