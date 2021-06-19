الجرندي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، Donald Blome، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتمتين أواصر الشراكة الاستراتيجية التونسية الأمريكية.وجسّد هذا اللقاء مناسبة تباحث خلالها الجانبان حول الإعداد للزيارة الافتراضية التي من المنتظر أن تؤدّيها Wendy Sherman، نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى بلادنا، يوم 25 جوان 2021، والتي تندرج في إطار مزيد تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتجربة الديمقراطية التونسية والعمل على إرساء برامج اقتصادية براغماتية تستجيب لتطلعات الجانبين وتعكس المستوى المتميّز الذي تشهده العلاقات الثنائية.وعبر السفير الأمريكي خلال هذه المناسبة عن المساعي الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معاضدة جهود تونس الرامية إلى مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 والعمل على تدعيم الحملات التلقيحية في بلادنا من أجل بلوغ أكبر قدر ممكن من المناعة الجماعية مما من شأنه أن يسهم في استعادة الحركية الاقتصادية والثقافية والسياحية.من جانبه، عبّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تقديره للدعم الذي ما فتئت تقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية، معربا عن تطلّع بلادنا إلى إعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية الثنائية خلال الاستحقاقات المقبلة. كما رحب الوزير الجرندي باستكمال المفاوضات بشأن برنامج "مندمج تونس" لمؤسسة تحدي الألفية والتي تقدّر كلفته الجملية بأكثر من500 مليون دولار أمريكي موجّهة إلى النهوض بالبنية التحتية وإحكام التصرّف في الموارد المائية.