الطبوبي: سعيّد تراجع فجأة ومتمسّك اليوم باستقالة المشيشي

سعيّد اقترح العودة إلى دستور 59 وعرضه على استفتاء بعد تنقيحه

تباً للديمقراطية إلّي باش تفقر الناس وتجوّعهم'

أكد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في 'برنامج تونس' اليوم على قناة الحوار التونسي مساء يوم الجمعة 18 جوان 2021 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر خلال لقائه به يوم الجمعة الماضي عن موافقته على تغيير الوزراء الأربعة المقترحين في التحوير الوزاري مع اقتراحه العودة إلى دستور سنة 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على استفتاء، إضافة إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي.وقال الطبوبي إنه أعلم رئيس الحكومة هشام المشيشي بذلك ووافق عليه رغم التلكؤ من حزامه السياسي، وفق تعبيره.وتابع أن رئيس الجمهورية اتصل به مساء يوم الأربعاء الماضي بعد لقائه بعض رؤساء الحكومات السابقة ليعلمه بأنه تراجع عن ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة وأنه يريد حاليا استقالة المشيشي وكل أعضاء حكومته.وعبر الطبوبي بالمناسبة عن استغرابه من موقف الرئيس سيما وأن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أعلمه أن سعيد أبدى خلال اللقاء مع رؤساء الحكومات السابقة موافقته على تغيير الوزراء الأربعة.وأكد الطبوبي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر خلال لقائه به يوم الجمعة الماضي عن موافقته على تغيير الوزراء الأربعة المقترحين في التحوير الوزاري الأخير.كما أكد الطبوبي أن رئيس الجمهورية اقترح أيضا عليه العودة إلى دستور سنة 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على استفتاء، إضافة إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي.واعتبر الطبوبي أن حياة التونسيين هي الأهم في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تدهور الوضع الوبائي وغياب التلاقيح.وقال في هذا الإطار "وقت البلدان يجيبو في التلقيح أحنا لاهين في العرك.. البشر ما عادش عندو قيمة عندهم.. رأينا قمعا لم نشهده سابقا.. عن أي دولة وعن أي مؤسسات نتحدث ؟ تباً للديمقراطية إلّي باش تفقر الناس وتجوعهم.."وحذر الطبوبي ''الجميع دون استثناء'' من غضب الشعب، قائلا ' في الاتحاد كل شي في أوانه، بشوية بشوية ..للناس لكل دون استثناء، لسنا نهدد لكننا نملك الضغط الإيجابي ولن نكون شاهد زور.. البلاد منهارة وفي حالة وباء.."