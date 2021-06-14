وزيرة التعليم العالي تتعرض لوعكة صحية في البرلمان بعد الاعتداء عليها من طرف نواب الدستوري الحر‎

تعرضت الاثنين 14 جوان، وزيرة التعليم العالي الفة بن عودة لوعكة صحية بمجلس النواب الشعب استوجبت فحصها من طرف طبيب.

وأصيبت الوزيرة بوعكة صحية اثر تعرضها لاعتداء لفظي من طرف نواب الدستوري الحر وعلى رأسهم عبير موسي التي وكعادتها كانت تضع خوذة وتستعمل مكبر الصوت رافعة شعار ديقاج في وجه الوزيرة.



وقد قررت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي رفع الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء رافضة ما اعتبرتها اعتداء كتلة الدستوري الحر على الوزيرة.



