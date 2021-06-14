   Kadhem - أكرهها  

وزيرة التعليم العالي تتعرض لوعكة صحية في البرلمان بعد الاعتداء عليها من طرف نواب الدستوري الحر‎

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 12:41 قراءة: 0 د, 22 ث
تعرضت الاثنين 14 جوان، وزيرة التعليم العالي الفة بن عودة لوعكة صحية بمجلس النواب الشعب استوجبت فحصها من طرف طبيب.
وأصيبت الوزيرة بوعكة صحية اثر تعرضها لاعتداء لفظي من طرف نواب الدستوري الحر وعلى رأسهم عبير موسي التي وكعادتها كانت تضع خوذة وتستعمل مكبر الصوت رافعة شعار ديقاج في وجه الوزيرة.

وقد قررت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي رفع الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء رافضة ما اعتبرتها اعتداء كتلة الدستوري الحر على الوزيرة.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 227531

Mohamedjerba  ()  |Lundi 14 Juin 2021 à 14h 43m |           
بدأت بمضخم الصوت وأفرشة وخوذة إن لم يقع ردعها سنراها قريبا تصول وتجول في رحاب البرلمان بسلاح ناري

Aziz75  ()  |Lundi 14 Juin 2021 à 12h 28m |           
من واجب البرلمان منع هذة المنحرفة دخول القاعة بخوذة و مكبر الصوت. هل هناك قانون ام لا؟

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 14 Juin 2021 à 11h 59m |           
وزيرة ذات احساس مرهف

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Lundi 14 Juin 2021 à 11h 56m |           
أليس هناك قانوت في هاته البلاد يوقف هاته الصعلوكة عند حدها
ألم ترفع ضدها قضية بتهمة تعطيل سيرالمجلس
لماذا لا تزال هاته المارقة عن القانون تصول وتجول و تعربد و لا أحد يقف في وجهها ...
الله يحفظ تونس



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