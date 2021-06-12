تأخير محاكمة 14 إطارا سابقا بوزارة الداخلية لجلسة 21 اكتوبر

باب نات - صرح المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم مراد التركي لباب نات ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قررت تأخير قضية احداث الخبز التى جدت خلال سنة 1984 والتى شملت الابحاث فيها 14 متهما وهم إطارات سابقة بوزارة الداخلية من بينهم وزراء الى جلسة 21 اكتوبر 2021 وذلك لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك،ولحضور ورثة الضحايا والمتضررين .



مبينا انه وجهت للمنسوب لهم الانتهاك تهم قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد ،محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد طبق الفصول 201و202و59 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من نفس المجلة، والامتناع عن الانجاد المحظور طبق القانون عدد 48 لسنة1966 المؤرخ في 3 جوان 1966.



